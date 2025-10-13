Kütahya Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Şah’a Aşk Olsun" konseri, sanatsever vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Gecede sahne alan Evliya Çelebi Türk Müziği Topluluğu, tasavvuf geleneğinin derin izlerini taşıyan eserleriyle dinleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni sundu. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, konser sonrası yaptığı konuşmada kültürel mirasın yaşatılmasına verdikleri önemi vurgulayarak, "Kütahya’mız tarih boyunca sanatın ve maneviyatın şehri olmuştur. Etkinliğimiz, topraklarımızın köklü kültürünü ve derin irfanını bir kez daha bizlere hatırlattı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.