Kütahya Belediyesi, şehrin turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 50. Turizm Haftası programları çerçevesinde oluşturulan Kutlama Komitesi üyelerini makamında ağırladı.

Ziyarete, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Barış Başoğlu ile birlikte temsilciler, sanatçılar ve öğrenciler katıldı. Görüşmede, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanacak Turizm Haftası boyunca düzenlenecek etkinlikler ele alınırken, Kütahya'nın turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılabilmesi için kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Planlanan etkinliklerin, Kütahya'nın turizm vizyonuna katkı sunacağı vurgulandı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, nazik ziyaretleri dolayısıyla heyete teşekkür ederek, kentin turizm değerlerinin daha etkin değerlendirilmesi adına her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulması, çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.