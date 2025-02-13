Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

Belediye Başkanı Hallaç, bu mübarek gecenin affın, rahmetin ve manevi arınmanın en güzel fırsatlarından biri olduğunu vurgulayarak, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bu geceye verdiği öneme de dikkat çekti.

Başkan Hallaç, "Berat Kandili, Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu en güzel rahmet ve mağfiret gecelerinden biridir. Bu mübarek gece, dualarımızın kabul olduğu, kalplerimizin huzurla dolduğu, günahlarımızın affı için bir vesile olan kutlu bir zaman dilimidir. Rabbim hepimizi affına mazhar olan kullarından eylesin, hanelerimizi bereketle doldursun" dedi.

Başkan Hallaç, Berat Kandili’nin yalnızca bireysel ibadetlerle değil, infak ve yardımlaşma ile de değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Hallaç, "Bu mübarek gece, sadece dualarımızın kabulü için değil, ihtiyaç sahiplerini görerek onlara yardım eli uzatmak için de büyük bir fırsattır. Komşularımızı, yetimleri, yaşlıları ve dara düşen kardeşlerimizi unutmayalım. Paylaşmanın bereketini, infakın huzurunu yaşayalım" dedi.

Özellikle ekonomik sıkıntılarla mücadele eden ailelerin gözetilmesi gerektiğini belirten Başkan Hallaç, "Bu mübarek gecede bir yetimin başını okşamak, bir ihtiyaç sahibinin sofrasına katkı sağlamak en güzel ibadetlerden biridir. Rabbimiz, infak edenleri, paylaşanları ve muhtaçlara el uzatanları müjdelemiştir. Hepimiz bu bilinçle hareket etmeli, gönüller kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Berat Kandili’nin ümmet bilincini pekiştirdiğini vurgulayan Başkan Hallaç, birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemine değindi. "Bu mübarek gecede mazlum ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz için dualar etmeyi unutmayalım. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirerek, birbirimize daha fazla destek olalım. Rabbim, bizleri hayırlı yolda yürüyen kullarından eylesin" dedi.

Son olarak, tüm Kahtalı hemşehrilerinin ve İslam âleminin kandilini kutlayan Başkan Hallaç, "Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve iman dolu bir ömür geçirmenizi temenni ediyorum. Dualarımızda buluşmak dileğiyle, Berat Kandiliniz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.