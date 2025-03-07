Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Kavaklı emekli öğretmenin talebini yerine getirdi.

Büyükşehir Belediyesi’ne dilekçe yazan emekli öğretmen Necati Çalışıcı, Kavak Otogarı’na giriş merdivenlerinin ilçeye yakışmadığını belirterek onarılmasını istedi. Necati Çalışıcı’nın talebine duyarsız kalmayan Başkan Halit Doğan, hemen ekiplere talimat vererek merdivenlerin yenilenmesini sağladı.

Talebine kısa sürede cevap verilmesinden duyduğu memnuniyeti belirten emekli öğretmen Necati Çalışıcı, "İlçemize yakışmayan bu merdivenden utanıyordum. Samsun Büyükşehir Belediyesine dilekçe yazarak bu problemin çözülmesini talep ettim. Talebim üzerine Büyükşehir Belediyemiz kısa bir sürede ilçemize ekipler göndererek noksanlığı giderdi. Merdivenleri yaptılar, güzel korkuluklar koydular. Otogar tuvaletlerini de ücretsiz yaptılar. Artık tertemiz bir otogarımız var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan’a ve ekibine çok teşekkür ederim" dedi.