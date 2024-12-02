DENİZLİ (İHA) – AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, AK Parti olarak milletin gücünün üstüne güç tanımadıklarını belirterek; “Bize sadece milletimiz ayar verebilir” dedi.

AK Parti Denizli Teşkilatı İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısı geniş bir katılımla yapıldı. İl Delegeleri Ortak Akıl toplantısına İl Koordinatörü Uşak Milletvekili Alim Tunç, Denizli Milletvekili Cahit Özkan, İl Başkanı Yücel Güngör, Çameli Belediye Başkanı Osman Özpek, ilçe başkanları ve delegeler katılım sağladı. Toplantıya katılan 600 il delegesi, bundan sonraki süreçte yapılması gerekenlerle ilgili fikirlerini yazılı şekilde zarflar içerisinde sandıklara bıraktı. Talep ve önerilerin yazılı olarak ifade edildiği bu zarflar, İl Koordinatörü Tunç tarafından AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığına götürüldü.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısına yoğun bir katılım sağlamasından dolayı tüm il delegelerine teşekkür etti. Başkan Güngör, “AK Parti Denizli İl Teşkilatı olarak İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantımızı yoğun bir katılım ile gerçekleştirdik. Katılım gösteren tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. Toplantımız hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Durmak yok, yola devam” dedi.

AK Parti’nin milletin iradesine önem verdiğine vurgu yapan Başkan Güngör, “Bizim sicil amirimiz sadece milletimizdir. Bize ayar verecek olan da sade milletimizdir. Milletimizden başka hiç bir gücü tanımadık. Teşkilatımızla birlikte daha çok çalışacak daha çok koşacağız ve 2028 seçimlerinde bir zafere imza atacağız. İlk tümsekte hedeflerimizden vazgeçecek değiliz. Milletimize güveniyoruz, inanıyoruz. Bugüne kadar rotamızı milletimiz belirledi bundan sonrada milletimiz belirleyecek” diye konuştu.