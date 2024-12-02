Global Vodafone Vakfı, dijital uçurumun kapatılmasına ve daha kapsayıcı bir dijital toplum oluşturulmasına destek olmak için, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 9 Avrupa ülkesinde 6-19 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik uluslararası bir hackathon düzenledi. Türkiye’de ‘Yapay Zekâ İle Yarının Şehirleri Hackathonu’ adıyla gerçekleştirilen ve farklı illerden finale kalan toplam 12 takımın yarıştığı hackathon’u Kocaeli’den katılan EcoLeaks takımı kazandı.

Global Vodafone Vakfı, Avrupa genelinde 6-19 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik özel bir hackathon düzenledi. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Arnavutluk, İspanya, Yunanistan, Hollanda, İtalya, Portekiz ve Romanya’da ‘Dijital Uçurumu Kapatmak’ temasıyla gerçekleştirilen hackathon’da, katılımcılardan teknoloji aracılığıyla daha kapsayıcı bir toplum oluşturulmasına yönelik yenilikçi fikirler geliştirmeleri istendi. Türkiye’de Habitat Derneği işbirliğiyle ve ‘Yapay Zekâ İle Yarının Şehirleri Hackathonu’ adıyla gerçekleştirilen hackathon’da, farklı illerden toplam 12 takım yarıştı. Yarışmayı Kocaeli’den katılan EcoLeaks takımı birinci ve EGAL STEAM-UP takımı ikinci olarak tamamlarken, Adıyaman’dan katılan AI-ZERO Çevre Bekçileri takımı üçüncü oldu. Adana’dan katılan RHM01 takımı ise Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Dereceye girenlere ödülleri Mart 2025’te Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenecek törenle verilecek.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Ülkemizin toplumsal gereksinimleri doğrultusunda şekillendirdiğimiz Vakıf projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Habitat Derneği ile birlikte başlattığımız ‘Yapay Zekâ Yıldızları’ projesinde amacımız, genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamak, günümüzde her alanda gördüğümüz yapay zekâ teknolojisini öğrenip kullanarak üretici fikirlerini yeni teknolojilerle birleştirmelerini mümkün kılmak. Son olarak, global Vakfımızın Türkiye dahil 9 Avrupa ülkesinde birden başlattığı hackathon ile gençlere ulaştık. Bu yarışmayla, potansiyelini ve üreticiliğini desteklediğimiz tüm katılımcıların yalnızca teknik bilgilerini değil, aynı zamanda tutkularını, yenilikçi bakış açılarını ve fikirleri etkili çözümlere dönüştürme becerilerini de teşvik etmiş olduk. Yarışmada emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve değerli jüri üyelerimize teşekkür ediyoruz. Ödül alsın veya almasın, yaşadığı şehir için fikir üreten, proje geliştiren tüm öğrencileri en içten dileklerimle kutluyorum” şeklinde konuştu.

Habitat Derneği Genel Başkanı Bora Caldu ise şöyle konuştu: “Yapay Zeka Yıldızları Projesi: Yapay Zeka ile Yarının Şehirleri Hackathonu’nda bir kez daha gördük ki gençlerin teknolojiyle buluşması ve yapay zeka alanında kendilerini geliştirmesi, geleceğin dijital dünyasında söz sahibi bireyler yetiştirilmesi açısından büyük bir önem taşıyor. Habitat Derneği olarak, 81 ilde gençlere eşit teknoloji erişimi sağlama misyonuyla hareket ediyor ve gençlerin üretici zekalarını hayata geçirebildikleri böyle platformlar oluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Özellikle ‘Yarının Şehirleri’ temasıyla geliştirilen sürdürülebilir ve akıllı şehir çözümleri, toplumsal fayda sağlayan projelerin gücünü bir kez daha ortaya koydu. Hayal gücünüz, üretici düşünceleriniz ve azminiz, dünyanın geleceğini şekillendirecek en değerli araçtır. Bizler, bu süreçte yanınızda olmaktan ve sizleri desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz.”

Şehirdeki sorunlara çözüm arandı

‘Yapay Zekâ İle Yarının Şehirleri Hackathonu’ katılımcıları, Kaliteli Eğitim (Hedef 4), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (Hedef 5) ve Sürdürülebilir Şehirler ve Toplumlar (Hedef 11) olmak üzere Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 3’üyle ilgili çözümler üretti. Katılımcılar, ilk etapta şehirdeki sorunları analiz etti ve çözülmesi gereken zorlukları tanımladı. Bu zorluğa yapay zekâ teknolojisiyle sürdürülebilir bir çözüm bulup bir prototip oluşturan katılımcılar, belirlenen zorluk ve önerilen çözüm hakkında kısa bir sunum hazırladı. Takımların yaptığı çalışmalar; Vodafone Türkiye İcra Kurulu Üyesi Özlem Kestioğlu, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı Araştırma Direktörü Itır Akdoğan, Vodafone Türkiye Big Data Direktörü Şeniz Gayde Ayata, Kuika Yazılım Mimarı Armağan Döker ve Habitat Derneği Danışma Kurulu Üyesi, Akademisyen ve Yazar Fatoş Karahasan’dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Farklı sorunlara çözüm geliştirildi

Yarışmada birinci gelen EcoLeaks takımının geliştirdiği yapay zekâ tabanlı su patlaması tespiti projeleri, IoT cihazlarından alınan verileri analiz ederek su sistemlerindeki anormallikleri tespit etmeyi amaçlıyor. Yapay zekâ, su akışı, basınç, sıcaklık ve ses gibi verileri işleyerek erken uyarı sağlıyor, su kaybını azaltıyor ve bakım süreçlerini optimize ediyor.

‘Skills Upload Jr. Challenge’ girişimi 8,2 milyon kişiye ulaştı

Vodafone Vakfı dijital uçurum sorununu doğrudan ele alma taahhüdünün bir parçası olarak, ‘Skills Upload Jr. Challenge’ girişimini başlattı. ‘Skills Upload Jr’ adlı programın desteğiyle yürütülen bu girişim, 2021’deki lansmanından bu yana Avrupa çapında 7,5 milyon öğrenci, 600 bin öğretmen ve 8,2 milyon kişiye ulaştı. ‘Skills Upload Jr. Challenge’ metodolojisi, öğrencilerin kendi bölgelerindeki koşullara göre onları en çok etkileyen sorunun üstesinden gelmek için teknolojiye dayalı çözümler önerdiği tasarım odaklı düşünme modeline dayanıyor. Vakıf, bu girişimle, gençlerin mevcut eşitsizlikler hakkında bilinçlenmesini ve bu eksiklikleri giderme ve çözme konusunda teknolojinin potansiyelinin farkına varmasını hedefliyor.