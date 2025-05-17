Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) bilimsel vizyonunun önemli halkalarından biri olan Akademi II. Öğrenci Sempozyumu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde düzenlendi.

Dört yılın ardından yeniden hayata geçirilen sempozyum, genç araştırmacıların İslami ilimler ve sosyal bilimler alanlarında sunduğu disiplinler arası bildirilerle öne çıktı. Sempozyuma, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt katıldı.

Yılmaz, programın yalnızca akademik yetkinlik değil; aynı zamanda gençlere ahlaki duruş ve kültürel farkındalık kazandırmayı amaçlayan bütüncül bir vizyonla tasarlandığını vurguladı. Bilgi kadar düşünceyle de donanmanın gerekliliğine dikkat çeken Yılmaz, sempozyumun bu yönüyle gençler için güçlü bir entelektüel zemin oluşturduğunu belirtti.

Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleşen sempozyumda, her bildiri sonrasında uzman akademisyenlerce yapılan değerlendirme panelleri, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine katkı sundu. Etkinlik boyunca sunulan bildiriler, yalnızca bilimsel değil, toplumsal yönleriyle de ses getirdi.

"Hakikati anlama çabası insanlık tarihinin başlangıcına kadar uzanır"

Etkinliğin açılışını yapan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, merak duygusunun öğrenme serüvenindeki yerini vurgulayarak, "Bugün burada bir araya gelmemize vesile olan şey, yalnızca bilgi arayışı değil insanın yaratılışına yerleştirilmiş en derin duygulardan biri olan meraktır. İnsan, yaratılışı itibarıyla merak eder. Merak, sadece bir his değil, aslında kendilik bilincinin, kulluğun ve öğrenmenin ilk adımıdır. Bu merakla insan anlamak ister; kendini, dünyayı, varlığı, hakikati. Anlama çabası insanlık tarihinin başlangıcına kadar uzanır. Kendini bilmek sadece içe dönmek değil; başkasının sözünde kendini duymak, farklı düşüncelerde kendi arayışını tanımak ve merakı sürdürmektir" dedi.

"Türkiye’de ithal kavramlarla değil, kendi kavramlarıyla düşünen, çözüm üreten gençler yetişsin istiyoruz"

Bilgi insana hizmet etmiyorsa, soykırım ve katliamla araç olduğunun altını çizen TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak, "Yaşadığımız çağda aklın egemen olduğunu biliyoruz ama vicdanın da sustuğunu görüyoruz. Çok acı bir şekilde Gazze’den Suriye’ye, Myanmar’dan Sudan’a yaşananlar bize gösteriyor ki bilgi, insana hizmet etmiyorsa çok büyük soykırımlara, çok büyük katliamlara araç haline de gelebiliyor. Sorgulayan, düşünen, merhameti ve adaleti merkeze alan gençler için hizmet etmek istiyoruz Türkiye’de. İthal kavramlarla değil, kendi kavramlarıyla düşünen, çözüm üreten gençler yetişsin istiyoruz. Malumunuz, birkaç yüzyıldır Batı merkezli epistemoloji, neyin geçerli olduğunu, kimin sözünün kıymetli olduğunu, kimin sesinin duyulabilir olduğunu, kimin deneyiminin değerli kabul edilebileceğini belirliyor. Bunun en açık yansımasını bugün yine Gazze’de yaşanan soykırım üzerinde bilginin nasıl üretildiğini ve nasıl dolaşıma sokulduğunu gözlemleyerek görmek mümkün" şeklinde konuştu.