Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Didim Efeler Ortaokulu’nda düzenlenen karne törenine katılarak öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Törene Başkan Gençay’ın yanı sıra Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Garnizon Komutanı Deniz Albay Erdinç Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Anıl Altay ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ekrem Kaçar da katıldı. Karne dağıtım töreninde öğrencileri tek tek tebrik ederek karnelerini takdim eden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın karne sevincine ortak olmak bizler için büyük bir mutluluk. Bir eğitim yılı boyunca emek harcayan tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi gönülden kutluyorum. Didim Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Başkan Gençay ayrıca öğrencilere yaz tatili için de tavsiyelerde bulundu:

"Tatilde bol bol dinlenin, sevdiklerinizle vakit geçirin, kitap okuyun, doğayla iç içe olun ve kendinizi keşfetmeye zaman ayırın. Hepinize sağlıklı, mutlu ve verimli bir tatil diliyorum."