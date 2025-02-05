Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 2000 yılında vatan uğruna şehit düşen Jandarma Komando Er Nihat Koykaç’ın şehadet yıl dönümünde ailesini ziyaret ederek anlamlı bir buluşmaya imza attı.

Ziyarette, şehidin ailesiyle bir araya gelen Başkan Kahveci’ye, CHP Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya ve Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Asım Okat da eşlik etti.

Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmanın ve emanetlerine sahip çıkmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunu vurgulayan Başkan Kahveci, "Şehitlerimiz, bu toprakların vatan olmasında ve ayakta kalmasında en büyük fedakarlığı göstermiştir. Onların hatıralarını yaşatmak ve ailelerinin her zaman yanında olmak, bizler için bir görevdir, önemli bir sorumluluktur. Ruhları şad olsun" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit Nihat Koykaç’ın ailesi, Başkan Kahveci ve beraberindeki heyete teşekkür etti.