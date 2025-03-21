Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Koru Anaokulu’nu ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi. Çocukların sıcak ilgisiyle karşılanan Başkan Kahveci, onların neşesine ortak oldu ve eğitim hayatlarına dair keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Ziyaret çerçevesinde öğretmenler ve okul yöneticileriyle de görüşen Başkan Kahveci, okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekerek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi eğitimi alması için her zaman yanlarında olacağız. Onların mutlu ve güvenli bir ortamda büyümesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Samimi anların yaşandığı ziyarette minik öğrenciler, Başkan Kahveci’ye sevgilerini dile getirerek teşekkür etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.