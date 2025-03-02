Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilk iftarda vatandaşlarla bir araya geldi.

Ayvalık ilçesinde, 11 ayın sultanı Ramazan Ayı sebebiyle düzenlenen iftar, ilçenin en büyük mahallesi Altınova’da gerçekleşti.

Binlerce kişinin katılımıyla ilk oruçların açıldığı iftara Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de katıldı. Vatandaşlarla tek tek sohbet eden Ergin, "Ramazan Ayının ilk iftarında, Altınova Kapalı Pazaryeri’nde binlerce vatandaşımızla aynı sofrada bereketi ve huzuru paylaştık. Mübarek Ramazan Ayı’nın bolluğu hanemize, hoşgörüsü gönüllerimize dolsun. Her lokmamızı paylaşacağımız daha nice Ramazan sofralarında buluşmak dileğiyle birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde geçsin" dedi.