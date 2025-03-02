Çekmeköy Belediyesi kreşlerinde eğitim gören öğrenciler hayata geçirdikleri proje ile gönülleri kazandı.

Çekmeköy Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minik öğrenciler, iyiliğin ve paylaşmanın en güzel örneklerinden birini sergiliyor. Kreşte baktıkları "Şifo" adlı kediye yemek verirken farkındalık kazanan çocuklar, "Diğer sokak hayvanlarını nasıl besleyebiliriz?" sorusunu birbirlerine sordu. Bunun üzerine içlerinden biri, "Artan yemekleri sokak hayvanlarına verelim!" diyerek anlamlı bir fikir ortaya attı. Öğretmenlerinin rehberliğinde harekete geçen minikler, yemek saatlerinde artan yemekleri israf etmemek ve sokaktaki canlarla paylaşmak için özel atık yemek kapları hazırladı. Artan yiyecekleri her gün bu kaplara dolduran öğrenciler, Çekmeköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim ediyor. Belediye ekipleri de bu yemekleri sağlık şartlarını gözeterek barınaktaki ve sokaktaki hayvanlara ulaştırıyor. Çocukların duyarlılığı, hem sokak hayvanlarının karnını doyuruyor hem de israfı önleyerek çevreye katkı sağlıyor.

"Çocuklarımız Şifo’yu beslemekten çok mutlu oluyorlar"

Yuvamız Çekmeköy Çocuk Gündüz Bakımevleri Koordinatörü Seda Önalan, okulun maskot kedisi sayesinde bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Aslında her şey Şifoy’la başladı, Şifo bizim okulumuzun maskot kedisi. Çocuklarımız Şifo’yu beslemekten çok mutlu oluyorlar. Diğer hayvanları nasıl besleyebiliriz diye bize sorduklarında biz de bu anlamlı soruya istinaden Veteriner İşleri Müdürlüğümüzle irtibata geçtik ve can dost projemizi hayat geçirdik. Kreşlerimizden çıkan yemekleri arkadaşlarımız paketliyorlar ve Ömerli Mahallemizdeki barınağa götürüyorlar ve hayvan dostlarımıza iletiyorlar. Çocuklarımızın zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin yanı sıra bu tarz sosyal sorumluluk projeleri ile farkındalıklarını artırmayı hedefliyoruz" dedi.