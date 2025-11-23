Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Abdal Musa Lokmasında birlik beraberlik mesajı verdi.

Başkan Sami Er, Erenler Cemevi tarafından düzenlenen Abdal Musa Lokmasına katıldı.

Alevi Bektaşi kültürünün temelinde sevgi, hoşgörü ve insanı insan olduğu için sevmek olduğunu ifade eden Başkan Er, "72 millete bir göz ile bakmak anlayışı, bu toprakların ruhunu yoğuran en kıymetli öğretilerden biridir. Bugün burada paylaşmanın, lokmanın ve birlik olmanın bereketini hep birlikte yaşıyoruz. Abdal Musa Lokması, yüzyıllardır süregelen bir kardeşlik sofrasıdır" dedi.

"Depremin yaralarını sararken dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük" diyen Başkan Er, "Geçmişi karıştırıp, insanlar arasındaki muhabbeti zedelemeye çalışanları hep gördük. Emperyalist ülkeler, işbirlikçileriyle toplumun fay hatlarını kanatmaya çalıştılar. Bunlar hep dış ülkenin oyunları. Gönül coğrafyamız kan gölü içerisinde. Maraş, Malatya, Çorum ve Sivas olaylarını gördük. Ama toplum bu oyunları gördü, bu oyunların karşısında dimdik durup, pay vermedi. İşte bu tür etkinlikler de kardeşliğimizi birliğimizi pekiştiren etkinliklerdir" ifadelerini kullandı.

Erenler Cemevi Dedesi Aydın Gültekin’in duasının ardından lokma ikramı yapıldı. Semah dönülmesinin ardından lokma etkinliği sona erdi.