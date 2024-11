Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Ercan, yayımladığı mesajda, “Mustafa Kemal Atatürk’ü sadece 10 Kasım’da değil, her an her saniye özlüyoruz” dedi.

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 86. ölüm yıl dönümünde artan özlem ve saygıyla andıklarının altını çizen Başkan Ercan, “Bundan tam 86 yıl önce, sadece ülkemizde değil, Dünyanın dört bir yanında karakteri ve liderliği ile önünde saygıyla eğilinilen Mustafa Kemal Atatürk’ü bedenen kaybettik. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, fikirleriyle günümüzü aydınlatmaya devam etmektedir. Bir çift mavi göz ışığında, kısacık ömrüne sığdırdığı yüzlerce inkılabın takipçisi, kurduğu Cumhuriyetin bekçisi olmaya devam edeceğiz. Aramızdan bedenen ayrılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 86. yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum. Bizler, O’nu sadece 10 Kasım’da değil, her an her saniye özlüyoruz” ifadelerine yer verdi.