Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 7. Olağan Genel Kurulu, İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel Kurul’da Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, TDBB'nin yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra yürütme kurulu üyeliğine seçildi.MALATYA (İGFA) -Başkan Sami Er, seçim sonrası yaptığı açıklamada, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin, Balkanlar’dan Kafkasya ve Orta Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada, 30 ülkeden 1.200’e yakın üye belediyeyi bir araya getiren güçlü bir platform olduğunu vurguladı.

Başkan Er açıklamasında, "Geçtiğimiz yıl yönetim kurulunda görev alma onuruna erişmiştik. Bugün ise 7. Olağan Genel Kurulu'nda Yürütme Kurulu üyeliğine seçildik. Bu önemli görevin, ülkelerimiz arasındaki yerel yönetim iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum.

Türk Dünyası’nın dost ve kardeş şehirleri arasında ortak projeler geliştirmek ve tecrübe paylaşımını artırmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Bize bu görevi tevdi eden tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. İnşallah ortak hedefler doğrultusunda büyük bir sinerji oluşturarak yeni dönemde daha güçlü adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği, yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak, kültürel ve ekonomik iş birliğini desteklemek amacıyla çeşitli proje ve programlar yürütmeye devam ediyor.

