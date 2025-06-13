Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, sınav hazırlık sürecindeki gençleri yalnız bırakmadı. Ders çalışan öğrencileri ziyaret eden Başkan Ekinci, hem motivasyon verdi hem de gençlerin taleplerini dinledi.

Başkan Ekinci, belediye hizmetlerinin aksamadan sürdüğünü belirterek, "Bir yandan altyapı ve şehircilik hizmetlerimizi titizlikle yürütürken, diğer yandan sosyal belediyeciliğin gereğini de yerine getiriyoruz. Gençlerimizin eğitim yolculuğunda yanlarında olmak bizim en önemli görevlerimizden biridir" dedi.

Sınavlara hazırlanan gençlerle sohbet eden Başkan Ekinci, onların istek ve önerilerini de dinledi. Öğrenciler, sağlanan sessiz ve konforlu çalışma ortamları için belediyeye teşekkür etti.