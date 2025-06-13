Şırnak’ın Cizre Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren, iki Aile Destek Merkezi’nde (ADEM) eğitim gören 80 kadın kursiyer, düzenlenen gezi etkinliğinde Diyarbakır ve Mardin’in tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Cizre Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren kurslarda eğitim gören kadın kursiyerlere yönelik düzenlenen geziye katılan kadınlar Diyarbakır ve Mardin’in turistik yerlerini gezen kadınlar, doğal güzellikleri fotoğrafladı. Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, "Amacımız kadınların sosyalleşmesini sağlamak, öz güven kazandırabilmek ve kendi ayaklarının üzerinde durabilecek seviyeye getirmek. Bunun için önce kursiyerlere öğretiyoruz ve üretime geçmelerini sağlıyoruz. Tabi bütün bu güzelliklere ve üretime bir ruh katmak gerekiyor. Bunun içinde koordinatörlerimiz öncülüğünde geziler düzenliyoruz" dedi.

Kursiyerler gezi programının çok samimi bir ortamda gerçekleştiğini ve organizasyonda her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü ifade ederek, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Celal Azgan’a teşekkürlerini etti.