Trabzon’da Akçaabat Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da "Dünya Yetimler Günü" kapsamında düzenlediği iftar programında yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Ramazan ayının 15. günü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de "Dünya Yetimler Günü" olarak kabul ediliyor. Bu anlamlı gün vesilesiyle Akçaabat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen iftar programına, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim Akçaabat Başsavcısı Hacı Şeref Özsöğüt, Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları ve çok sayıda aile katıldı.

İftar öncesinde bir konuşma yapan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, birlik ve dayanışma mesajları vererek "Bu özel günde sizlerle birlikte olmak, yüreğimizdeki sevgiyi ve yardımlaşma duygusunu paylaşmak bizler için çok kıymetli. Ramazan ayında gösterdiğimiz bu dayanışma, yalnızca sofralarımızı değil, gönüllerimizi de birleştiriyor. Yetimler, Peygamber Efendimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetlerdir. Onlara sahip çıkmak, en iyi şekilde destek olmak hepimizin sorumluluğudur. Akçaabat Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız ve bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz. Hep birlikte, bu güzel toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı daha da büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ekim, organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ederek bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Gecenin sonunda hatıra fotoğrafları çekilerek program sona erdi.