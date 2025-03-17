Bayburt Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi Futsal Takımı, Gümüşhane’de düzenlenen müsabakalarda birincilik elde ederek, yarı finale kaldı.

Gümüşhane’de düzenlenen Okul Sporları Gençler Futsal Grup Müsabakalarında Bayburt’u temsil eden Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi, gruplardan birinci olarak çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi takımı, 17-20 Nisan tarihlerinde Diyarbakır’da düzenlenecek olan Gençler A Kız Futsal Yarı Final Müsabakalarında mücadele edecek.