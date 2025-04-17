Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Dünyası Çocuk Festivali, 21-22-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve dünyanın dört bir yanından çocukları bir araya getirecek. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız Samsun’umuzda dolu dolu geçecek. Tüm çocuklarımızı bu kültürel şölene davet ediyorum" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat şehri Samsun’da Türk Dünyası Çocuklarını, Türk Dünyası Çocuk Festivali’nde buluşturuyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Valiliği, Türk Dünyası Araştırma Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), YTB ve Yunus Emre Enstitüsü’nün iş birliğiyle düzenlenen festivalde Türk Dünyası’nın dokuz farklı ülkesinden toplam 124 katılımcı yer alacak. 21-22-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu kültürel buluşma renkli etkinliklerle zenginleşecek.

Çocuklar için birbirinden özel etkinlikler düzenlenecek

Her ülke, kendi kültürünü tanıtan dans, müzik ve sahne gösterileriyle festivale renk katacak. Ayrıca anlamlı konuşmalar, şiirler ve yerel öğrencilerin sunduğu gösterilerle festivalin coşkusu artacak. Türk dünyasının farklı ülkelerinden gelen çocuklar, kendi kültürlerini Samsun halkı ile paylaşıp bu kültürel buluşmaya katkı sağlayacak.

Festivalde, çocuklar için özel olarak düzenlenen etkinlikler, eğitim ve eğlencenin birleştiği bir deneyim sunacak. Etkileşimli bilim stantları, çeşitli atölye çalışmaları, oyun alanları ve grup aktiviteleri çocukların eğlenirken öğrenmelerine imkan sağlayacak. Yüz boyama, oyun parkurları, halk oyunları gösterileri, balonlar, maskotlar ve jonglör gösterileri gibi etkinlikler festivalin renkli atmosferine katkı sağlayacak. Çocuklar, hem eğlenip hem de sosyal becerilerini geliştirecekleri bir ortamda keyifli zaman geçirecekler.

"23 Nisan Samsun’umuzda dolu dolu geçecek"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun’umuz, Türk dünyasının kültürel zenginliğiyle tüm çocukları ve kültür meraklılarını ağırlayacak. Şehrimizde böylesine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmak bizler için çok kıymetli. Türk Dünyası Çocuk Festivali, hem katılımcı çocuklarımızın hem de Samsunlu hemşehrilerimizin kültürel zenginlikleri tanımasına ve bu zenginlikler arasında bağlar kurmasına imkan tanıyacak. Festival, Türk Dünyası’ndan gelen çocuklarımızın birbirleriyle kaynaşmalarına, farklı kültürleri tanımalarına ve dünya barışına katkı sağlamak için birlikte eğlenmelerine imkan verecek. Samsun, Türk dünyasının buluşma noktası oluyor. Geçtiğimiz aylarda da Türk dünyasının kıymetli gençlerini, çocuklarını şehrimizde buluşturmuştuk. Tüm çocuklarımızın bu festivalde eğlenmesini, gönüllerince vakit geçirmesini, yüzlerinin gülmelerini istiyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız Samsun’umuzda dolu dolu geçecek. Tüm çocuklarımızı bu kültürel şölene davet ediyorum" diye konuştu.