Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Gönül belediyeciliğini benimseyerek, merkezimize insanımızı alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman insanımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

İnsanı merkeze alan yaklaşımı ve sosyal belediyecilik ilkesi ile hareket eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında da sosyal yardım çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi, sosyal projeleriyle binlerce vatandaşın hayatına dokundu. Her alanda ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında 85 milyon lira sosyal destek sağlayarak hem ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu hem de toplumdaki dayanışma ruhunu pekiştirdi.

İhtiyaç sahipleri titiz bir çalışmayla belirleniyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım faaliyetlerini büyük bir hassasiyetle yürütüyor. Şehrin her köşesine yardımların ulaştırılması için titiz bir çalışma süreci yürüten ekipler şeffaf, adil ve etkin bir yardım mekanizması oluşturarak ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor. 2024 yılında 10 bin 655 kişiye Temel İhtiyaç Destek Kartı, 5 bin 535 çocuğa eğitim yardımı, 11 bin 500 aileye ramazan kolisi yardımı, 2 bin 226 aileye yakacak yardımı yapan Büyükşehir Belediyesi, 2 bin aileye ise ihtiyaç durumuna göre sağlık, ev onarım, taşınma/kira, gıda kolisi, glütensiz gıda kolisi, sıcak yemek, eşya, ulaşım, kıyafet gibi kalemlerde destek sağladı.

Haneler doğal gaza kavuşuyor

Vatandaşın yaşam standardını yükseltmeyi önceleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi bir yandan da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliği ile yürüttüğü “Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında Samsun’da evleri doğal gaz ile buluşturuyor. Isınmadan kaynaklı hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini azaltabilmek amacıyla gerçekleştirilen proje ile kaymakamlıktan kömür yardımı alarak ısınma ihtiyacını gideren 215 ev doğal gaza kavuşurken 250 evin daha dönüşümünün gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Büyükşehir vatandaşa yuva oluyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sokakta kalan vatandaşların kış mevsiminde sıcak ve güvenli bir ortamda barınabilmesi için de Samsun Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumların desteğiyle vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Vatandaşların durumu 153 numaralı hattı arayarak bildirmeleri üzerine ekipler evsiz bireyi alarak tahsis edilen merkeze götürüp ağırlıyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor.

“Önceliğimiz her zaman insanımız”

Merkeze insanı alarak çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Daha güçlü bir Samsun hedefiyle çalışmalarımızı sürdürürken bunu insanımızla, hemşehrilerimizle birlikte başaracağımızın farkındayız. Merkezimize insanımızı alıyoruz, her zaman her projemizde hemşehrilerimizi önceliyoruz. Sosyal yardımlarımızla da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Gıda desteğinden eğitim desteğine, barınma desteğinden sıcak yemek desteğine mümkün olduğunca fazla başlıkta hemşehrilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince fazla haneye ulaşmak, her gün daha fazla gönle dokunmak istiyoruz. Bu hedefle ayni ve nakdi yardımlarımızı artırarak Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.