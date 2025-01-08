Balıkesir’de, her gün yaklaşık bin kişinin ziyaret ettiği kent lokantasında 4 çeşit yemek 50 TL’den satılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantası, üniversite öğrencisinden emeklisine kadar pek çok kişiyi aynı sofrada buluşturuyor. Toplu Taşıma Merkezinde Başkan Ahmet Akın tarafından hizmete sunulan kent lokantası açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Günlük bin kişilik yemeğin çıktığı kent lokantasında 4 çeşit yemek 50 TL’den satılıyor. Alım gücü günden güne düşen emeklilerin yoğunlukla tercih ettiği kent lokantası, ailesinden uzakta ev yemeğine özlem duyan üniversite öğrencilerini de ağırlıyor. Büyükşehir Belediyesi ’Askıda yemek’ uygulamasıyla da dar gelirli ailelerin çocuklarıyla sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşmasını sağlıyor.

“Halkımızın daima yanındayız”

Ekonomik krizin altında günden güne ezilen vatandaşın cebindeki yangını söndürmek için yola çıktıklarını söyleyen Başkan Ahmet Akın, “Barınma gibi beslenme de halkımızın en temel haklarından. Bu kapsamda biz “Yakın Kart” ile vatandaşlarımızın ekonomik yükünü omuzladık. Kent lokantamızı hizmete açarak Balıkesirli hemşehrilerimizin sağlıklı ev yemeklerini uygun fiyatlarla yemesini sağladık. İstedik ki emeklisinden öğrencisine herkes gelebilsin ve sağlıklı bir şekilde yemeğini yesin. Açıldığı günden itibaren kent lokantamız yoğun ilgi görüyor. Kent yoksulluğu ile mücadele etmek için imkânlarımızı seferber ediyoruz. Halkçı belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımızın her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

“Fiyattan da yemeklerden de çok memnun kaldık”

Yurtta kaldığını belirten üniversite öğrencisi Burak Emre Kılıç, “Kent lokantasını denemek istiyorduk, çok hoşumuza gitti. Malum, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nde kaldığımız için ev yemeğini özlüyoruz. Bu nedenle belediyemizin böyle güzel bir yer açması ve böyle uygun bir fiyata ev yemeği yedirmesi gerçekten önemli, güzel bizim adımıza. Böyle güzel bir mekân açtığı için büyükşehir belediyemize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Kent lokantasında uygun fiyatlardan memnun olduğunu söyleyen Hayati Hakan, “Fiyatlardan olsun, yemeklerden olsun hepsinden memnunum” dedi. Ekonomik dar boğazda olan emekliler için kent lokantasının iyi bir adres olduğunu belirten İdris Sılay, “Biz emekliler için çok iyi bir hizmet” ifadesini kullandı. Yemeklerin hem lezzetli hem de çok uygun fiyatlı olduğunu söyleyen Müfide Kıran, “Buraya gelince çocuklardan duyduk kent lokantasına geldik. Çok da memnun olduk. Çok da temiz” dedi. Kent lokantasında uygun fiyata yemek yiyebildiklerini söyleyen Zümrüt Yıldırım, “4 çeşit yemeği dışarıda 50 TL’ye yiyemiyorsun. Yani çok memnunuz” ifadesini kullandı.