Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Atakum sahilinde başlatılan Atık Su Kolektör Hattı Projesi kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, projeyi yerinde inceleyerek, "Şehrimizin altyapı kaderini değiştirecek dev yatırımlardan birini daha başlattık. Hedefimiz bu projeyi 90 günde tamamlamak" dedi.

SASKİ ekipleri, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde konuşlanarak projeye ait ilk demir kazıkları çaktı. Bin 600 mm çapındaki iki büyük polietilen boru, kaynak işleminin ardından deniz seviyesinin altına yerleştirildi. Toplam 250 milyon TL yatırım bedeline sahip projeyle, Atakum’un atık su taşıma kapasitesi iki katına çıkacak. Bu sayede çevre kirliliği önlenerek, halk sağlığı açısından önemli bir adım atılmış olacak.

Projeyi yerinde takip eden Başkan Halit Doğan, altyapı yatırımlarının şehirler için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Doğan, "Atık su altyapısını güçlendirmek, hem çevremizi korumak hem de halk sağlığını güvence altına almak açısından hayati bir önem taşıyor. Bu kapsamda biz de doğaya saygılı, sürdürülebilir ve uzun ömürlü projelere öncelik veriyoruz. Şehrimizin dört bir yanında yürüttüğümüz içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarıyla Samsun’u daha modern, daha yaşanabilir, daha dirençli bir kent haline getiriyoruz. Ekiplerimiz sahada gece gündüz demeden çalışıyor. 250 milyon liralık bu dev yatırımı 90 gün içinde tamamlayarak Samsun’a kazandırmak için kararlıyız. Biz sadece bugünü değil, çocuklarımıza bırakacağımız temiz, sağlıklı ve güçlü bir yarını da inşa ediyoruz. Bu yolda durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.