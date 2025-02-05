Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kar yağışından dolayı kapalı yol bulunmadığını açıklayarak, "Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına ekiplerimiz 7/24 sahada" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar yağışı uyarısı ile hazırlıklarını tamamlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde etkili olan kar yağışıyla teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların ulaşımda aksama yaşamaması adına yoğun mesai yürütüyor. Büyükşehir 67 araç 95 personelle sahada titiz bir çalışma gerçekleştiriyor. İl genelinde kar nedeniyle kapanan 30 mahalle yolu ekiplerin müdahalesi ile yeniden ulaşıma açılırken kente ulaşıma kapalı köy yolu bulunmuyor.

"Ekiplerimiz 7/24 sahada"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Kar yağışı öncesi ekiplerimiz tüm hazırlıklarını tamamlamıştı, o nedenle hemen sahaya inerek karla mücadeleye başladık. İnsanımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına ekiplerimiz 7/24 sahada. Şuan itibariyle ulaşıma kapalı yolumuz bulunmuyor. Birkaç gün daha etkili olması beklenen kar yağışında ulaşım ağının aksamadan devam etmesi ve insanımızın güvenliği için ekiplerimizle görev başında olacağız. Samsun genelinde, 17 ilçemizin tamamında vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına titizlikle çalışıyoruz" diye konuştu.