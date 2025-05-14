Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, sel ve su baskınlarına karşı altyapı yatırımlarına ağırlık verdiklerini belirterek, "2,5 milyon ton yağmur suyu kontrol altına alındı" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) tarafından Canik, Terme ve Bafra ilçelerinde devreye alınan keson kuyu terfi merkezleri sayesinde şimdiye kadar toplam 2 milyon 588 bin 688 ton yağmur suyu bertaraf edildi. Kasım 2023’te Canik, Temmuz 2024’te Terme ve Eylül 2024’te Bafra ilçelerinde devreye alınan sistemler, yağmur sularını hızla toplayarak düşük kotlu bölgelerde yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçti. Pompalar bugüne kadar toplam bin 656 saat çalışarak Canik’te 478 bin 800 ton, Terme’de 1 milyon 542 bin 240 ton ve Bafra’da 567 bin 648 ton yağmur suyunun tahliyesini sağladı.

"2,5 milyon ton yağmur suyu kontrol altına alındı"

Samsun’un altyapısını güçlendirme hedefiyle yatırımların sürdüğünü ifade eden Başkan Halit Doğan, "Şiddetli yağışlar sonrası yaşanan su baskınları ve taşkınlar, hem vatandaşlarımızın günlük yaşamını olumsuz etkiliyor hem de maddi kayıplara yol açıyor. Bu sorunları köklü çözümlerle ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Canik, Terme ve Bafra’da inşa ettiğimiz keson kuyu terfi merkezleri sayesinde 2,5 milyon ton yağmur suyu kontrol altına alındı. Hemşehrilerimizin güvenliği, konforu ve yaşam kalitesi için altyapı çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.