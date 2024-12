Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Doğan mesajında; “2025 yılında da ilçemiz ve ilçemizin güzel insanları için yılmadan, yorulmadan çalışmaya, üretmeye ve üretenleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

2025 yılında da Merkezefendi için en doğru, en güzel hizmetleri yapmaya devam edeceklerini belirten Başkan Doğan, “Biz Merkezefendililer büyük bir aileyiz. Her yıl olduğu gibi, yeni yılda da hep birlikte, ilçemizi daha da güzelleştirip geliştirmeye devam edeceğiz. 2024 yılını geride bırakıyor ve yepyeni bir yılı karşılıyoruz. 2024 bizim için hayatın her alanına dokunan, ilçemizin her canlısına, her sokağına, her kapısına seslenen bir yıl oldu. Bizler, 2025 yılında da ilçemiz ve ilçemizin güzel insanları için yılmadan, yorulmadan çalışmaya, üretmeye ve üretenleri desteklemeye devam edeceğiz. Bütçeyi doğru kullanarak, insan odaklı, insana dokunur çalışmalarımız yeni yılda da artarak devam edecek. Dostluğun, barışın, sevginin, huzurun, hukuk ve adaletin olduğu bir yıl olmasını diliyorum. Merkezefendimiz gibi güzel ve mutlu bir yıl olmasını temenni ediyor, başta Merkezefendili hemşehrilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yeni yılını içtenlikle kutluyorum” diye konuştu.