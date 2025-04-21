Denizli’ye özgü ‘Azman’ ırkı güvercinler arasında 12. kez düzenlenen Güvercin Güzellik Yarışmasında 93 kuş birinci seçilebilmek için yarıştı.

Denizli’de yetiştirilen 4 endemik güvercin ırkından birisi olan ‘Denizli Azman’ güvercinleri için 12. Kez ‘Güvercin Güzellik’ yarışması düzenlendi. Yarışmaya yetiştiriciler 93 güvercin ile katıldı. Yarışmaya katılan güvercinler jüriler tarafından renk düzeni olarak düz beyaz, kesme kuyruk ve ciba kategorilerinde genç ve yetişkin ile dişi ve erkekler olmak üzere ayrı ayrı toplam 12 grupta değerlendirmeye alındı. Yarışmada Dr. Hayri Ün, Numan Bilgihan, Ahmet Mıhçılar, İskender Damgacı, puanlama hakemleri olurken, Faruk Boza, Yunus Akdoğan, Eren Tavşan da gözlemci olarak görev aldı. Hakemler tarafından her kategoride ilk beş dereceye giren güvercinler belirlenmeye çalışıldı.

Yarışma hakkında bilgi veren hakem Hayri Ün, "Bu yıl Denizli Azman güvercinlerinin 12.’ni gerçekleştirdik. Denizli horozu gibi Denizli’mize özgü güvercin ırklarımızdan olan Denizli Azman güvercininin ırk özelliklerini her yarışmamızda öncelikle yetiştiricilerimize anlatmaya çalışıyoruz. Geçmişten bize miras olan bu güvercinlerin ırk özelliklerini koruyarak gelecek nesillere aktarılması çok önemlidir. Her yarışmadan sonra yetiştiricilerimizin daha da bilgilendirildiğini ve güvercinlerimizin ırk özellikleri ile korunduğunu, çoğaldığını görmek bizleri mutlu ediyor. Hakemlerimiz özellikle beyazlar ve kesme kuyruk kategorilerinde kuşların derecelerini belirlemekte zorlandılar. Bunun yanında bazı kategorilerde ise 1. ve 2. dereceye layık görülmedi. Bu kategorilerdeki güvercinlerimizin üzerinde hassasiyetle çalışılması gerekiyor. Yıllarca emek verip yarışmaya katılan arkadaşlarımızın tamamını tebrik ederiz" dedi.

12. Azman Güvercin Güzellik Yarışmasında yapılan değerlendirmeler sonucu Yetişkin Beyaz Erkekler, Yetişkin Beyaz Dişiler, Genç Beyaz Erkekler, Genç Beyaz Dişiler, Yetişkin Kesme Kuyruk Erkekler, Yetişkin Kesme Kuyruk Dişiler, Genç Kesme Kuyruk Erkekler, Genç Kesme Kuyruk Dişiler, Yetişkin Ciba Erkek, Yetişkin Ciba Dişi, Genç Ciba Erkek ve Genç Ciba Dişi kategorilerinde dereceye giren güvercin sahipleri ödüllendirildi.