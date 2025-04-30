Denizli’de kursiyerler tarafından hazırlanan ve 200 epoksi eserin yer aldığı ‘Sanatın Işıltısı’ temalı sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Denizli’de geçtiğimiz Kasım ayından bu yana devam eden epoksi kursunda eğitim alan 26 kursiyerin el emeği ürününden oluşan sergi ziyarete açıldı. 200’e yakın eserin yer aldığı, ‘Sanatın Işıltısı’ temalı serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sefa Ateş, Milli Eğitim Şube Müdürü Yavuz Çağlar, Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca, Merkezefendi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Harun Maden, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Sergide eserleri yer alan kursiyerlere teşekkür eden Müdür Sarıca, "Burada, doğanın dokularından ilham alarak insan eliyle yapılan büyüleyici bir dünyanın kapılarını aralıyoruz. Epoksi sadece bir malzeme değil; hayal gücünün akışkan hali, sabrın ve emeğin reçineyle buluşmuş hâlidir. Bu sergide yer alan her bir eser, sanatçılarımızın ruhlarını ve ellerinin izlerini taşımakta. Saydam yüzeylerin altındaki katmanlar, tıpkı insan hikâyeleri gibi; bakıldıkça derinleşiyor, hissedildikçe çoğalıyor. Bu özel serginin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm sanatçılarımıza, destek veren kurumlara ve elbette bugün burada bulunarak bu anı bizimle paylaşan siz değerli konuklarımıza gönülden teşekkür ederim. Umarım bu sergi, sizlere sadece görsel bir şölen sunmakla kalmaz, aynı zamanda hayal gücünüzü yeniden canlandırır, üretmenin ne kadar kıymetli bir süreç olduğunu bir kez daha hatırlatır" dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sefa Ateş ve protokol üyeleri tarafından açılışı yapılan sergi yarın akşama kadar açık kalacak.