Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ı misafir eden Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, “Hep birlikte Erenler’imiz ve Sakarya’mız için çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ı belediyede misafir etti. Gerçekleşen ziyarette ilçe genelinde devam eden ve planlanan projeler de masaya yatırıldı. Başkan Şenol Dinç, ziyaretinden dolayı Başkan Yusuf Alemdar’a teşekkür dileklerini iletti. Ziyaret ile ilgili paylaşımda bulunan Başkan Şenol Dinç, “Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar’ı misafir ettik. Nazik ve değerli ziyaretinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Hep birlikte Erenler’imiz ve Sakarya’mız için çok çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.