Kocasinan Belediyesi, 2025 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda 19 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Kayseri’ye daha iyi hizmet etmek için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Yeni yılda ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. 2025 yılının, hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hem şehrimiz hem de ülkemiz için sağlıklı ve bereketli bir yıl olur” dedi.

2024 yılında yapılan hizmetlerin Kocasinan’a ve Kayseri’ye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “İnşallah 2025 yılı, yapacağımız çalışmalarla bir önceki yıldan daha verimli, daha bereketli ve daha güzel geçer. Şimdiden yapacağımız çalışmalarda Allah kolaylıklar versin. Hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. 2025 yılı şehrimiz ve ülkemiz için iyi bir yıl olsun” ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda 19 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. İlk olarak Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi yapıldı. Gizli oylamayla yapılan seçimde Denetim Komisyon Üyeliğine Nuriye Çetin, Muammer Kılıç, Kadir Selim Sepici ve Mehmet Kuşçu seçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan Kocasinan sınırları içerisindeki Hoca Ahmet Yesevi, Erkilet, Beydeğirmeni, Talatpaşa, Gevhernesibe, Şeker, Yeşilmahalle ve Erciyesevler Mahallerinin imar planları görüşülüp karara bağlandı.

Toplantıda ayrıca Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurucu ortakları arasındaki Kocasinan Belediyesi’nin müteşebbis heyette yer alacak 3 asil ve 3 yedek üyesinin yeniden belirlenmesi görüşüldü. Gündem maddesiyle ilgili konuşan Başkan Çolakbayrakdar, sanayi ve ticaret şehri olan Kayseri’nin bundan sonra tarımsal üretimde de söz sahibi olacağını vurgulayarak, “Elmalı Mahallemizde bulunan jeotermal sıcak su kaynağıyla hayata geçirilen Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, tarımsal ve endüstriyel üretimi birleştirerek büyük bir dönüm noktası oluşturacaktır. Burada üretim ve endüstriyel üretim kadar, tarımsal üretimin de önemi büyüktür. Bu projeyle Kayseri’ye ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağız” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar’ın 2025 yılının ilk meclis toplantısında alınan kararların Kayseri ve Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi.