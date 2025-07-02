Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’yi daha yaşanabilir ve modern bir şehir hâline getirmek amacıyla Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu. Kocasinan Belediyesi’nin şehircilik ve tarım alanında yürüttüğü projelerin, Ankara’daki üst düzey temaslarla daha da ivme kazandığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan, Türkiye’nin örnek alınan ayrıcalıklı ilçesi olacak" dedi.

Kayseri’yi daha modern, daha yaşanabilir ve daha güçlü bir şehir hâline getirme hedefiyle yola çıkan Başkan Çolakbayrakdar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ile bir araya geldi. Görüşmede, Kocasinan’da yürütülen ve planlanan dev kentsel dönüşüm projeleri masaya yatırıldı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın geleceğini şekillendirecek dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Göreve geldiğimden beri 10 yıldır, 11 bölgemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. ‘Kocasinan’ denince ilk akla kentsel dönüşüm gelir. Kocasinan, eşittir kentsel dönüşümdür. Yani kentsel dönüşüm bizim olmazsa olmazımızdır. Çünkü biz biliyoruz ki yarınlarımız ve çocuklarımız için uygun çevre şartlarına sahip; okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi, sosyal donatıları yapılmış; her türlü belediye hizmetlerinin olduğu çağdaş standartlarda bir mahalle inşa etmek ancak kentsel dönüşümle mümkündür. Bunun için vatandaşlar için fırsat olan dönüşümü ihtiyaç duyulan her mahallemizde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Özellikle mahallerimizde hemşehrilerimizin yaşamlarına dokunarak, onlara daha güzel yaşam ortamı sunuyoruz. Mahallelerimiz, kentsel dönüşümle güzelleşiyor ve değer kazanıyor. Yaptığımız hizmetlerle çocuklarımız daha iyi bir Kocasinan’da yetişmiş olacaklar. İnsana yakışır, hizmet verebileceğimiz, mahalle kültürünün korunduğu, insanların bir araya gelebildiği, huzurlu yaşam alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm projeleri üretiyoruz. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere 7’den 70’e tüm hemşehrilerimin sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği; huzur içerisinde, mutlu ve mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı görebilecekleri Kocasinan’ı kurmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar’ın ikinci durağı ise Tarım ve Orman Bakanlığı oldu. Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız ile gerçekleşen görüşmede, Türkiye’nin en iddialı tarım projelerinden biri olarak gösterilen Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB ele alındı.

Kentsel dönüşümden tarımsal kalkınmaya kadar her alanda Kayseri’nin geleceği için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’nin en iddialı tarım projelerinden biri olduğunu belirterek, "5 milyar TL’lik bu dev yatırım sadece Kocasinan’ın değil, Kayseri’nin, hatta Türkiye’nin tarımsal üretim haritasını değiştirecek. Kapalı sistem seralarda katma değeri yüksek ürünlerin üretimiyle birlikte sadece iç piyasa değil, Avrupa başta olmak üzere dünya pazarları da hedefleniyor. Bu, kırsalda kalkınmanın ve gençlerin yeniden toprağa dönüşünün yolunu açacak." diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin her alanda gelişmesi ve şehrin geleceği için önemli adımlar atmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.