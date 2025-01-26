Kocasinan Belediyesi; 2019 yılında ilçenin çeşitli bölgelerine yerleştirdiği 502 adet ‘Bayat Ekmek Kutusu’ ile bayat ekmeklerin israfını engelliyor. Uygulama sayesinde hem israfın önüne geçildiğini hem de ekmekler yeniden değerlendirilerek, besicilik yapan vatandaşlara besin olarak ulaştırıldığını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Gayretimiz, israfın önüne geçmektir. İsrafsız bir belediye olarak, israfın önlenmesine yönelik tüm çalışmalara öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler; ilçedeki özellikle nüfusun yoğun olduğu mahallelerde yerleştirilen ‘Bayat Ekmek Kutuları’ aracılığıyla ekmek israfını önlüyor. Ekipler, düzenli olarak bu kutularda biriken bayat ekmekleri toplayarak, besicilikle uğraşan vatandaşlara ulaştırıyor. Bir yıl içinde yaklaşık 4 bin kilogram ekmeğin israf olmasını önleyen Kocasinan Belediyesi, toplanan bayat ekmekleri besicilik yapan vatandaşlara besin olarak ulaştırıyor. Ayrıca, kutuların üzerinde yer alan ‘Ekmek nimettir, ekmeğinizi israf etmeyin!’, ‘Ekmek tarlada çitçinin; sofrada senin emeğin’, ‘Ye, iç ama israf etme’ gibi mesajlarla toplumsal bilinç oluşturulması hedefleniyor. Yapılan uygulamanın; alın terinin, bereketin ve paylaşmanın sembolü olan ekmeğin israfını önlemek için önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızın temel gıda maddesi olan ekmek, sofralarımızın vazgeçilmezi ve baş tacıdır. İnancımızda ekmek çok değerli bir nimet olarak kabul edilir. Bu yüzden israfını önlemek ve bu konuda duyarlılık oluşturmak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. ‘Bayat Ekmek Kutuları’ ile asıl vermek istediğimiz mesaj, ekmeğin israf edilmeden, yetecek şekilde tüketilmesidir. Gayretimiz, israfın önüne geçmektir. İsrafsız bir belediye olarak, israfın önlenmesine yönelik tüm çalışmalara öncülük etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.