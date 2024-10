Kocasinan Belediyesi, kırsal mahallerinden biri olan Düver Mahallesi’nin ana yolundaki çalışmaları tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Merkez ve kırsal mahallelere her alanda hizmet götürmeye devam ettiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla geleceğin kırsalını yeniden inşa ettiklerini ifade etti.

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin Düver Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan ana yolu altyapısıyla birlikte yenilediğini belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun projeler geliştirerek onların hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Kırsal mahallelerimizin de Kocasinan’ın diğer bölgeleri gibi gelişmesini ve kalkınmasını önemsiyoruz. Hedefimiz, ilçemizin her köşesini daha modern ve daha yaşanabilir hale getirmek. Bu doğrultuda kırsal mahallelerimizde yol yapım çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu sefer de eski tarihiyle bilinen kadim mahallelerimizden biri olan Düver Mahallesi’nin ana yolundaki çalışmalarımızı tamamladık. Altyapı çalışmalarıyla birlikte yolumuzu asfaltlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerde, Kocasinan’ın her köşesinde ihtiyaç duyulan her yerde yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle kırsal mahallelerimizin altyapısını güçlendirmek ve yaşam konforunu artırmak amacıyla sezon sonuna kadar çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağız. Bütün kırsal mahallelerimizde benzer yol ve altyapı çalışmalarını yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Amacımız, her bir vatandaşımızın modern yaşamın imkânlarından faydalanabilmesini sağlamaktır" diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, daha konforlu bir Kocasinan için hizmet ürettiklerini sözlerine ekledi.