Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Talas Belediyesi meclis üyeleri, Talas Belediyesi meclis komisyonlarına hiç üye seçtiremedi.

Türkiye’nin 1. partisi olduğunu iddia eden CHP, Talas Belediyesi meclis komisyonlarına hiç üye seçtiremedi. Mecliste 5 üyeye sahip olmasına karşın, bölünmüşlük ve işbilmezlik sonucu hiçbir komisyona üye seçtiremeyen CHP’nin bu durumu şaşkınlıkla karşılandı. Tek üye önerisinde bulunacakları komisyon seçimlerinde, her defasında aynı üç ismi öneren CHP’liler sonuç alamadı.

Öte yandan, CHP’li meclis üyelerinin meclis toplantısında iki ayrı grup halinde oturdukları da gözden kaçmadı.