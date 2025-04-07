Kayseri 2. Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Yavru Aslanspor ligin 4. haftasında oynadığı maçta Akkışla Gençlikspor’u 90. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Şevki Dursun, Mert Karslı, Muharrem Karaca
Yavru Aslanspor: Baykal Altay, (Ali Doğan dk.46), Hasan Can Turgut, (Muhittin Bakar dk.72), Alican Koçer, Osman Karapınar, Emre Akyüz, Enes Bahar, Samet Dağlı, İlhan Sefa Köroğlu, İbrahim Çalış, Yusuf Kenan Karabulut, Muhammed Tarık Tiryaki, (Yunus Emre Kulan dk.77)
Akkışla Gençlikspor: Atıf Hamurkaroğlu, Enes Atçı, H.Hüseyin Akpınar, Duran Şimşek, Ahmet Turan Güneş, Tolga Recep Oğuz, Emirhan Karakoç, (Durmuş Ağcakaya dk.90), Tugay Taşoluk, Abdülsamed Bozüslü, Serdar Durmuş, (Emirhan Özkul dk.73), M. Gazi Hançer, (M. Arif dk.67)
Gol: Muhittin Bakar (dk. 90) (Yavru Aslanspor)