Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye’ye örnek teşkil eden sosyal belediyecilik faaliyeti yürüttüklerini belirterek, “Özellikle emekliler için yapılması gerekenleri yerine getirerek, farklı bir projeyi hayata geçireceğiz. Örnek olacak projenin müjdesini yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

Vatandaşların gönüllerine dokunan hizmetler ürettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Devletin Şefkat elini, vatandaşlarımıza ulaştırabilmek için elimizden geldiğince yapmanın kaygısı içerisindeyiz. Bu konuda iddia ile söylüyorum. Her işte en iyi yapma gayretimizin olduğu gibi şuana kadar farklı alanlarda birçok projeyi hayata geçirmekle birlikte Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından değil Kayseri’de Türkiye’de sayılı bu işi yapan örnek belediyeyiz. Özellikle emekliler için yapılması gerekeni de yaparak, farklı bir projeyi hayata geçireceğiz. Örnek olacak projeyi yakın zamanda duyuracağız. Bunun müjdesini de buradan veriyorum” diye konuştu.

Birçok alanda çalışmalar yaptıklarını ve projeler ürettiklerini ama en fazla mutluluk veren ve en fazla heyecan uyandıran işlerin başında sosyal belediyecilik adına yapılan hizmetler olduğunu altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Gerek fiili gerekse inşaat çalışmalarla vatandaşın hayatına dokunacak her alanda belediye olarak hizmetler gerçekleştiriyoruz. Ama bu hizmetlerin içerisinde en fazla mutluluk vereni ve en fazla heyecan uyandıranı ve bizim yüzümüzü güldüren işlerin başında sosyal belediyecilik adına yaptığımız çalışmalar geliyor. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ‘Sosyal belediyecilik’ hizmetleriyle gönüllere dokunuyoruz. ‘Dost Eli’ çatısı altında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza ile Kocasinan’daki ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkanı sağlıyoruz. Türkiye’de en iyi şekilde sosyal belediyecilik faaliyeti yürütüyoruz. İnsan için yapılan ve insanın yararına bir hizmet varsa, ne zaman nerde olunması gerekiyorsa Şükür Allah’a onun gayreti içerisindeyiz. ‘Dost Eli’ isimli sosyal yardım kartlarımızla, yılın 12 ayında ihtiyaç sahibi bütün ailelerimize destek oluyoruz. ‘Dost Eli’ ile Kocasinan’da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz. Kısaca her alanda Kocasinan sakinlerimize hizmet ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle Kocasinan Gönüllüsü projemize destek veren bütün hayırseverlere teşekkür ediyor, emeklerine sağlık diyorum” ifadelerine yer verdi.

Sosyal belediyecilik çalışmalarla vatandaşın refahına ve mutluluğuna katkı sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye örnek teşkil eden ‘Dost Kapısı’ ile sosyal odaklı hizmetler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.