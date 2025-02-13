Kocasinan Belediyesi, ORAN Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle yürüttüğü "Kocasinan Bayramhacı Bütüncül Sağlık Turizmi Fizibilite Projesi" kapsamında ilk toplantıyı gerçekleştirdi. Toplantı hakkında açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kapadokya’nın bir parçası olan ve Kayseri’den giriş kapısı konumunda bulunan Bayramhacı’nın Türkiye ve uluslararası alanda sağlık ve turizm merkezi haline geleceğini söyledi.

Kocasinan Belediyesi toplantı odasında gerçekleştirilen proje toplantısında bölgedeki yapılacak çalışmalar ve yatırımların fizibilite süreci ele alındı. Önümüzdeki dönemde yapılacak toplantılarla, fizibilite çalışmalarının tamamlanması ve yatırım planlamalarının yapılması hedefleniyor. Konuyla ilgili konuşan Başkan Çolakbayrakdar, deniz ve peri bacalarıyla çevrili eşsiz güzellikteki Bayramhacı’nın termal su kaynaklarını Kayseri ve Türkiye turizmine kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Bayramhacı bölgesinin turizm potansiyelinin canlandırılması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması için yoğun gayret sarf ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Bayramhacı bölgesinde yapmayı planladığımız ‘Kocasinan Bayramhacı Bütüncül Sağlık Turizmi Fizibilite Projesi’ kapsamında, Kapadokya’nın bir parçası olan ve Kayseri’ye giriş kapısı konumundaki Bayramhacı coğrafyasındaki çalışmalarımızla ilgili danışmanlık firmamızla gerçekleştirdiğimiz ilk toplantıyı yaptık. Bu toplantının ardından, dönemsel olarak yapacağımız toplantılarla, bölgede gerçekleştirilecek çalışmalar ve yatırımların fizibilitesini tamamlamayı hedefliyoruz. Fizibilite çalışmalarının ardından, yatırımlarımızı planlayarak, Bayramhacı’nın Kayseri’den Türkiye’ye, hatta uluslararası alanda bir merkez haline gelmesi için gerekli çabayı elbirliğiyle göstereceğiz. Özellikle Bayramhacı’nın jeotermal kaynaklarını kullanarak, bölgedeki şifalı sularla bir kaplıca merkezi oluşturmayı amaçlıyoruz. Firma yetkililerine toplantıya katıldıkları ve katkı sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Fizibilite çalışmalarının başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından, projemizin kapılarını aralamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan proje kapsamında yapılacak fizibilite çalışmaları, Bayramhacı’nın jeotermal kaynakları ve doğal güzelliklerinin turizme kazandırılmasını amaçlıyor. Kapadokya coğrafyasının bir parçası olan Bayramhacı, bu çalışmalar sonucunda şehrin yeni turizm merkezi olma yolunda ilerleyecek.