Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Kocasinan Bulvarı’ndan başlayarak Kayabaşı ve Argıncık’a uzanacak olan 30 metre genişliğindeki yeni bulvarın yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Yeni bulvarın bölgenin can damarı olacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Çevrede yapacağımız diğer çalışmalarla birlikte Kayabaşı, yeni çehresine kavuşacak. Amacımız; vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak, Kocasinan’ı güzelleştirmek ve Kayseri’ye yakışır bir şehir parçası haline getirmek" dedi.

Argıncık Kayabaşı Mahallesi’nde, Doğu Sanayi’nin hemen yanında yer alan ve Kocasinan Bulvarı’ndan başlayıp Argıncık’a doğru uzanacak olan 30 metrelik yeni ulaşım aksını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, bu bulvar ile ulaşıma yeni bir soluk kazandıracaklarını ifade etti. Bölgenin değer kazanacağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; "Kıymetli hemşehrilerim, şu anda Kayabaşı Mahallesi’ndeyiz. Burada yeni bir bulvar yapımı için çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Hayırlı olsun inşallah; kazasız, sağlıklı bir şekilde tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunmak nasip olsun. Bir yanımızda Doğu Sanayi yer alıyor. Bu bölgedeki mevcut yol, imar planına uygun değildi; sokak niteliğinde, tek şeritli bir yoldu. Oysa planlamada burası, 30 metre genişliğinde bir bulvar olarak öngörülmüştü. Bu doğrultuda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu sürecin ardından altyapı çalışmaları da başlayacak. Yeni bulvarımız, Kocasinan Bulvarı’ndan başlayarak Kayabaşı ve Argıncık’a doğru uzanacak. Böylece ilçemize yeni bir ulaşım aksı daha kazandırmış olacağız. Kocasinan’ın her bölgesinde ihtiyaç duyulan tüm çalışmaları tek tek tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Amacımız; vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak, Kocasinan’ı güzelleştirmek ve Kayseri’ye yakışır bir şehir parçası haline getirmek. Bu doğrultuda elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. İnşallah en kısa sürede çevrede yapacağımız diğer çalışmalarla birlikte, Kayabaşı’mızı yepyeni bir çehreye kavuşturacak olan bu bulvarımızı da tamamlamış olacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Kazasız belasız, iyi günlerde kullanılması dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin çehresinin değişeceğini ve yeni bir cazibe merkezi haline geleceğini de sözlerine ekledi.