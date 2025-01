Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bir araya geldiği üniversite öğrencilerine gelecek hayat mücadeleleri için tavsiyelerde bulundu.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Tıptan, makine mühendisliğine, ilahiyattan öğretmenliğe, eczacılıktan matematik mühendisliğine kadar birçok alanda eğitim hayatlarını sürdüren Çayırovalı gençler, Başkan Çiftçi’yle istişare gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası öğrencilere tavsiyelerde bulunan Çiftçi, en değerli yatırımın kendilerini eğitmek olduğunu söyledi. Çiftçi, "Sizlerin sıralarından bizler de geçtik. Zorluklar da yaşadık ama istiyoruz ki gençlerimiz bu zorlukları yaşamasın. Biz insanız ve bizim için önemli olan birbirimize destek olmak, her biriniz çok güzel mesleklere sahip olacaksınız. Bizlere her türlü konuda ulaşabilirsiniz. Bana göre en güzel yatırım eğitime ve insana yapılan yatırımdır. Biz bunu Çayırova’da sadece söylemde bırakmadık ve eğitime çok önem verdik. Elimizde bulunan fiziki imkanları gençlerimize, çocuklarımıza eğitim vermek adına kullanıyoruz. Sonuna kadar sizlerin yanındayız. Sizleri çok seviyoruz, sizler bizim geleceğimizsiniz. Gençler bizim için hep değerli. Her daim arkanızdayız” ifadelerini kullandı.