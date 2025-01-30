Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ile Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK), ‘Afet Bilinci’ için önemli iş birliği gerçekleştirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ile Dorlion Arama Kurtarma Derneği arasında afetlere hazırlık ve toplum bilinci oluşturmak amacıyla önemli bir protokol imzalandı. Protokol kapsamında, belediye personeline yönelik ‘Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi’ programı başlatıldı.

Eğitimlerde; afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler, temel ilk yardım teknikleri, risk yönetimi ve koordinasyon süreçleri gibi kritik başlıklar ele alınıyor. Deprem, sel, yangın gibi olağanüstü durumlara karşı hazırlık seviyesini artırmayı hedefleyen program, teorik bilgilerin yanı sıra tatbikatlarla destekleniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dorlion Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mehket Hakan Döner , "Yıllardır edindiğimiz sahada tecrübe ve teknik birikimi, bu iş birliğiyle toplum yararına aktarmaktan mutluluk duyuyoruz. Eskişehir’in afetlere dirençli bir kent olması için tüm kurumların el ele vermesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Eğitimlerin ilk etabında belediye çalışanının eğitim alması planlanırken, projenin ilerleyen aşamalarında vatandaşlara yönelik bilinçlendirme çalışmalarının da hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Ünlüce , bu adımla afet yönetiminde ‘yerel yönetim-sivil toplum’ iş birliğinin önemini vurgularken, Türkiye’ye örnek olacak bir dayanışma modeli sergiledi.