Erasmus çerçevesinde yürütülen "The Invisible Face of Media" projesi çerçevesinde, Silifke, Polonya, Portekiz ve Romanya’dan gelen öğrenciler, Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne misafir oldu.

Program kapsamında, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ı da makamında ziyaret eden öğrenciler, Kartepe’de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret sırasında konuşan Başkan Kocaman, "Gençlerimizi böyle anlamlı projelerde bir arada görmek bizim için büyük bir gurur kaynağı. Kartepe’mize gelen tüm misafir öğrencilerimizi sevgiyle kucaklıyoruz. Burada edindikleri her deneyim, kültürler arası köprülerin kurulmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

Kartepe Belediyesi Sanat Evi’nde, usta bir eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen ebru etkinliğine de katılan öğrenciler, suyun üzerine renklerle desenler oluşturarak kendi çalışmalarını yaptı. Öğrenciler, ilk kez karşılaştıkları bu sanat dalına hayran kaldıklarını ifade etti.