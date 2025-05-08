Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde düzenlenen "Vefa Ziyaretleri" programında Derbent Spor’un farklı yaş kategorilerinde 4 altyapı takımına 50 bin liralık maddi destek sağlandı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde veteranlar tarafından "Vefa Ziyaretleri" gecesi düzenlendi. Kartepe Veteranlar tarafından organize edilen program kapsamında geceye katılan Dedma İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dede, U11, U12, U13 ve U14 yaş gruplarından oluşan altyapı takımlarına 50 bin liralık sponsorluk desteği verdi. Destek, altyapı faaliyetlerinde kullanılmak üzere kulübe aktarıldı. Programa Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da katıldı. Kocaman, altyapıya verilen desteğin önemine dikkat çekerek, katkı sunanlara teşekkür etti. Derbent Spor Teknik Direktörü Fatih Engin, altyapı çalışmalarının sürdüğünü ve sağlanan desteğin sporcu gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.