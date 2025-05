Dilovası’nda başlatılan "En Çok Dilovası Okuyor" projesi kapsamında bugüne kadar 55 bin kitap vatandaşlarla buluştu. Belediye ve Kaymakamlık iş birliğiyle yürütülen projede fabrikalardan kahvehanelere kadar birçok noktada kitap okuma etkinlikleri düzenleniyor.

Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası Belediyesi’nin iş birliğiyle başlatılan proje kapsamında, Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde program düzenlendi. Programa Kaymakam Dr. Metin Kubilay, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, kurum müdürleri, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda katılımcılara kitap hediye edildi.

Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, projeye olan desteklerinden dolayı Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Ömeroğlu, "Okumak, kişisel ve toplumsal gelişimin can damarıdır. Bu nedenle eğitime her zaman öncelik veriyoruz. Her mahallede, her evde kitapların konuşulduğu bir Dilovası hayal ediyoruz. Kütüphanelerimizi zenginleştiriyor, okuma etkinliklerini destekliyoruz" dedi.

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ise konuşmasında projenin kapsamına dikkat çekerek, "Bu projeyle 55 bin kitabı her yaştan hemşehrimizle buluşturduk. Belediyemiz ve organize sanayi bölgelerimizin destekleriyle projemizi hayata geçirdik. Kamu kurumlarında, okullarda, halk eğitim kurslarında, fabrikalarda, kahvehanelerde kitap okuma etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.