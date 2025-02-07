Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, ilçeyi uluslararası müsabakalarda temsil edecek golbol takımını kabul etti. Özel ihtiyaçlı bireylerden oluşan takıma desteğini açıklayan Başkan Çerkez, sporculara ekipman desteğinde bulundu.

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile ilçede çalışmalarını sürdüren Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, sporun ve sporcuların yanında olmaya devam ediyor. Çekmeköylügörme engelli vatandaşların kurduğu golboltakımını makamında ağırlayan Başkan Çerkez, sporculara ekipman desteğinde bulundu. Başkan Çerkez, Çekmeköy’ü uluslararası müsabakalardaÇekmeköy’ü temsil edecek takıma destek sözü verdi.

İlçedeki tüm görme engellilere dokunacak örnek proje

Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköylü golboloyuncuları örnek bir projeye de imza atacak. İlçede yaşayan yaklaşık 130 görme engelli vatandaşın sosyal hayatına katkı sağmak amacıyla özel olarak oluşturulan alanda çeşitli eğitimler ve spor faaliyetleri düzenlenecek. Görme engelli vatandaşların hayatına büyük katkı sağlayacak projeye yakında başlanacak.

Golbol takımının uluslararası müsabakalarda da başarılı olacağına inandığını belirten ÇekmeköyBelediye Başkanı Orhan Çerkez, "Çekmeköy’üuluslararası müsabakalarda temsil edecek golboltakımımızın birbirinden değerli oyuncalarını belediyemizde ağırladık. Her zaman yanlarında olacağız ve onlara gereken desteği sağlayarak başarılarını destekleyeceğiz. Ayrıca beraber hayata geçireceğimiz bir proje ile ilçemizde ki diğer görme engelli bireylerinde sosyal hayatına katkı sağlayacak eğitimler vereceğiz. Çekmeköy, engelli bireyler için daha güçlü bir sosyal yapı kurma yolunda ilerlemeye devam edecek. Bu tür projelerle ilçemizde fırsat eşitliğini sağlayacak ve herkes için daha yaşanabilir bir Çekmeköyyaratacağız" dedi.

Golbol takımı başkanı Utku Selvi, "Görüşmeler çok olumlu geçti. Orhan Başkanımıza, yapabileceklerimizi ve kabiliyetlerimizi anlattık. Milli sporcularımızla bugün buradaydık. Kendilerine imkan verildiği zaman özel ihtiyaçlı bireylerin neler yapabileceği ve Çekmeköy’de yaşayan görme engellileri geleceğe hazırlamak için neler yapılması gerekiyorsa hazır olduğumuzu belirttik. Birlikte çok güzel işler başaracağız. Bizlere yapmış olduğu katkıdan dolayı Başkanımız Orhan Çerkez’e çok teşekkür ediyoruz" dedi