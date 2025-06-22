Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk ve ikinci oturumları olan TYT ve AYT’de ter döken öğrencileri ve onları bekleyen ailelerini yalnız bırakmadı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sınav merkezlerinin önünde kurduğu stantlarda öğrencilere ve velilere ücretsiz su ikram ederek hem sıcak havada serin bir nefes aldırdı hem de sınav heyecanını paylaştı. Aydın genelinde sınav merkezleri önünde sabahın erken saatlerinden itibaren hazır bulunan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sadece öğrencilerin değil ailelerinin de yanında oldu. Yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri’nde verilen etütler ve sağlanan kaynak desteğiyle gençlerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, sınav günü de sahadaki desteğini sürdürdü.

"Gençlerimizin başarısı hepimizin gururu"

Eğitime desteklerinin süreceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Üniversite hayali kuran tüm adaylarımıza gönülden başarılar diliyorum. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin başarısı hepimizin gururu olacak" ifadelerini kullandı.