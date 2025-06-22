Kayseri İdeal Cerrahi Tıp Merkezi ev sahipliğinde; Kayseri ve çevresinde bulunan fizyoterapistlere ’Skolyoplates’ başlığı altında skolyoz ve plates eğitimi verildi.

Skolyoz Farkındalık Ayı çerçevesinde düzenlenen eğitimde; fizyoterapistlerin danışanlarına daha kaliteli hizmet verebilmesi için Antalya’dan gelen Dr. Fizyoterapist Kadriye Tombak ve Fizyoterapist Adem Tombak tarafından skolyoz ve plates eğitimi verildi. Eğitim hakkında bilgi veren Dr. Fizyoterapist Harun Kızılcı; "Skolyoz bir duruş bozukluğudur, bir hastalık değildir. Son dönemlerde sıkça karşımıza çıkıyor. Özellikle de 9-14 yaş grubunda belirgin bir şekilde olmakla birlikte son dönemde yine duruş bozukluğundan dolayı yetişkinlerde de sıkça gördüğümüz bir problem. Haziran ayı da ’Skolyoz Farkındalık Ayı’. O yüzden Kayseri ve çevre illerdeki fizyoterapistler için böyle bir eğitim düzenledik. Bu eğitim içerisinde hem skolyoz hem de plates iç içe oldu. Skolyoplates başlığı altında Antalya’dan değerli eğitmenlerle birlikte program düzenledik. Bu program içerisinde hem fizyoterapistlerin kendi akademik eğitimlerine katkı sağlamak, hem de danışanlarına daha kaliteli hizmet vermeleri için böyle bir ortam sağladık. Hocalarıma teşekkür ediyorum" dedi. Eğitimi veren Dr. Fizyoterapist Kadriye Tombak ise; "Kayseri ve çevre illerde yaşayan fizyoterapist arkadaşlarımızın davetiyle birlikte burada bulunmaktayız. Genel olarak iki gün boyunca konuşacağımız konu skolyoz. Özellikle adolesan dönemde başlayıp yetişkinlikte de artık ağrı ile başlayıp günlük yaşamdaki kalitesel bozukluklarla ilgili olarak insanların yaşam kaliteleri oldukça fazla etkileniyor. Dolayısıyla biz egzersizleri nasıl modifiye edebileceklerini ve oldukça güncel olan plates egzersizlerinin fizyoterapistlerle birlikte nasıl düzenlenebileceğini anlatıyoruz. Umuyoruz ki paylaştığımız bilgiler Kayseri halkı ve çevre illerdeki skolyozla ilgili kişilere faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Amaçlarının fizyoterapistlerin danışanlarına daha kaliteli hizmet verebilmeleri olduğunu aktaran Fizyoterapist Adem Tombak da; "Eğitim alan arkadaşlarımız fizyoterapistler. Fizyoterapistler; bu eğitimle beraber skolyozla ilgili problem yaşayan danışanlarına çözüm üretebilecek ve daha kaliteli hizmet verebilecekler" diye konuştu.