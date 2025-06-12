Aydın Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda her yaştan vatandaşı ‘Yaz Dönemi Etkinlikleri’ ile buluşturacak.

Okulların kapanması ile birlikte yaz tatiline başlayacak olan, zamanlarını dolu dolu geçirmek isteyen çocuklar ile kişisel gelişimlerine katkı sağlamak isteyen yetişkinlere yönelik ‘Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri Yaz Dönemi Etkinlikleri’ için başvurular 27 Haziran tarihine kadar gerçekleştirilecek. Sanat, spor ve eğitici etkinlikler aracılığıyla her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Her yıl olduğu gibi bu yılda hem çocuklarımız hem de yeteneklerini geliştirmek isteyen vatandaşlarımız için Yaz Dönemi Etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Yaz tatilinde eğlenirken öğrenmek isteyen çocuklarımızı ve yeteneklerini geliştirerek keyifli vakit geçirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

Etkinlikler 39 farklı branşta gerçekleştirilecek

Keman, drama, bale, yüzme, judo, tenis, satranç, İngilizce, okçuluk, basketbol, voleybol, futbol, gitar, pilates, boks jimnastik, öğrenci resim, yetişkin resim, okuma kulübü, akıl oyunları, deney kulübü, masa tenisi, takı tasarımı, değerler eğitimi, öğrenci gitar, yetişkin gitar, öğrenci bağlama, yetişkin bağlama, Kafkas dansları, mental arimetik, sanatsal tasarım, model uçak yapımı, okuyorum-anlıyorum, öğrenci halk oyunları, yetişkin halk oyunları, yazma ve şiir kulübü, çocuk pratik İngilizce, matematik bulmacaları ve yetişkin pratik İngilizce olmak üzere 39 farklı branşta Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri Yaz Dönemi Etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Kurslar, başvuru durumuna göre aynı zamanda çocuk, öğrenci ve yetişkin olmak üzere kategorilere de ayrılabilirken, ilçelere göre değişkenlik gösterebilecek. Etkinlikler hakkında detaylı bilgiye Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden ulaşılabilecek.