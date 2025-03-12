Aydın’da geniş katılımla düzenlenen birlik toplantısına katılmayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nisan ayında yapılacak ikinci toplantıya da katılmayacağını açıkladı. Çerçioğlu; "Bu işi uzatmaya gerek yok" ifadelerini kullanarak konunun gündeminde olmadığını vurguladı.

Aydın’da 3 oda başkanı, vali ve 7 milletvekilinin katıldığı birlik toplantısının Nisan ayında Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde yeniden yapılacağı duyuruldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ise "Bu konu gündemimde yok" diyerek toplantıya katılmayacağını belirtti.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nde açıklamalarda bulunan Çerçioğlu, odaların sorunlarını yerel yönetimler aracılığıyla çözebileceğini ifade ederek, "Odalarımızın bir sorunu varsa, örneğin Ticaret Odası, Efeler Belediyesi’ne gidip çözebilir. Orada çözemiyorlarsa buyursunlar Büyükşehir Belediyesi’nde çözeriz" dedi. Çerçioğlu ayrıca, merkezi hükümeti eleştirerek, "Ülkeyi 23 yıldır idare eden merkezi hükümet, Aydın’ın sorunlarını çözememiş. Bundan sonra da çözecek hali yok, belli oldu" değerlendirmesinde bulundu.

"En kıymetli şey zaman"

İlk toplantıya katılan CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz ile görüşmediğini belirten Çerçioğlu, "Aydın’da yapılması gereken çok ciddi işler var, onun takibindeyiz. En kıymetli şey zaman. Seçimlerin üzerinden bir yıl geçti ve Aydın’ın dört bir yanında derin yoksullukla mücadele ediyoruz. Verdiğimiz iftarlarda da üzücü tablolarla karşılaşıyoruz" diye konuştu.

"Aydın halkı her zaman yanımda"

Aydın halkının desteğini her zaman hissettiğini belirten Çerçioğlu, "Aydın’da hiç yalnız bırakıldığımı düşünmüyorum. Yanımda her zaman örgütüm var ama asıl Aydın halkı benimle birlikte. Yüzde 50’nin üzerinde oy veriyorlar, hepsinden Allah razı olsun. Hiçbir zaman başlarını öne eğdirmedim, eğdirmem de" dedi.

Siyasette şeffaflığın önemine de değinen Çerçioğlu, "Siyasetçiler, siyasete girmeden önceki mal varlıklarını ve siyasetteyken nasıl kazandıklarını açıklamak zorunda. Ne kadar vergi verdiğiniz önemli. Bunu hiçbir parti ayrımı yapmadan söylüyorum" ifadelerini kullandı.