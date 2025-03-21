Aydın Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini Aydınlılar ile buluşturmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle Aydınlı tiyatroseverleri birbirinden güzel eserler ile buluşturacak. Bugüne kadar her yaştan binlerce tiyatroseveri sevilen eserler ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 24-27 Mart tarihleri arasında 4 farklı oyun ile 7’den 70’e her yaştan Aydınlı için perdelerini açacak. ‘Dünya Tiyatro Haftası’ etkinlikleri için ücretsiz biletler Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nden temin edilebilecek.

Festivalin adresi Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu olacak. Dünya Tiyatro Haftası etkinliklerinde 24 Mart Pazartesi günü saat 21.00’da Seyr-i Hayat Kafe’si, 25 Mart Salı günü saat 14.00’da çocuk oyunu Tıngır Mıngır Ülke, 26 Mart Çarşamba günü saat 14.00’da çocuk oyunu Macera Ormanı ve 27 Mart Perşembe günü saat 21.00’da Şimdi Ne Olacak eserleri Aydınlılar ile buluşacak. Dünya Tiyatro Haftası etkinlikleri, 27 Mart Perşembe günü Dünya Tiyatro Günü Ulusal ve Uluslararası Bildirisi’nin okunması ile son bulacak.

Başkan Çerçioğlu’ndan Aydınlılara davet

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm tiyatroseverleri birbirinden güzel oyunları izlemeye davet etti. Başkan Çerçioğlu, "Kültür ve sanat etkinliklerimize devam ediyoruz. Dünya Tiyatro Haftası etkinlikleri kapsamında birbirinden güzel eserleri hemşehrilerimiz ile buluşturacağız. Tüm tiyatroseverleri festivalimize davet ediyorum" ifadelerini kullandı.