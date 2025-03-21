Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında düzenlenen fidan dağıtımı etkinliği büyük ilgi gördü. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte yüzlerce kişi fidan almak için sıraya girdi. Saat 11.00’de başlayan etkinliğin saat 15.00’e kadar devam edeceği öğrenilirken, 4 saatte 8 bin fidan dağıtımı yapılacak.

Büyük orman yangınlarından en çok etkilenen ilçelerden biri olan Marmaris’te, Orman İşletme Müdürlüğü önünde ve Atatürk Meydanı’nda saat 11.00’de başlayan fidan dağıtımında, defne, keçiboynuzu, biberiye, sığla ve servi başta olmak üzere birçok farklı türde fidan ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırıldı. Etkinlik kapsamında çocuklara özel hediyeler de dağıtıldı. Vatandaşlar, doğaya katkıda bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür etkinliklerin daha sık düzenlenmesi gerektiğini belirtip fidanları bahçelerine ve doğa gezisine çıktıklarında ağaçsız kalan alanlara dikeceklerini ifade ettiler.

"Doğanın önemini bir kez daha hatırlıyoruz"

Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası’nın doğanın önemini vurgulamak için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek "Bugün 21 Mart, baharın gelişiyle birlikte doğanın uyanışını kutluyoruz. Aynı zamanda Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında doğanın önemini bir kez daha hatırlama fırsatı buluyoruz. Son iki yıldır Marmaris’te büyük bir yangın yaşanmaması sevindirici bir gelişme. Bu yıl, ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra, vatandaşlarımızın kendi bahçelerine dikebileceği sığla, biberiye gibi türlerde fidan dağıtımı yaparak doğaya katkıda bulunmalarını teşvik ediyoruz. Ayrıca çocuklarımız için özel olarak hazırlanan hediyelerle onların da bu sürece katılmasını sağlamayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Şahin, doğayı koruma bilincinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, etkinliğe katılan ve doğanın yeşillenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.